Российские войска продолжили продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации и взяли под свой контроль село Шевченко в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, на этом направлении российская армия нанесла поражение скоплениям живой силы и техники девяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Иванополье, Григоровка, Васюковка, Заря, Клебан-Бык, Константиновка и Новооленовка Донецкой Народной Республики.

В общей сложности за последние сутки киевский режим потерял 1235 боевиков и наемников, три танка, 24 боевые бронированные машины, 35 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии, три станции РЭБ, станцию контрбатарейной борьбы, пусковую установку РСЗО HIMARS и пять складов боеприпасов.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены склады боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 142-х районах», – отметили в МО.

Средствами ПВО перехвачены шесть управляемых авиабомб JDAM и три реактивных снаряда HIMARS, а также 151 беспилотник самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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