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Воскресенье, 20 апреля 2025, 13:26 мск

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ВС РФ оттесняют противника на Курском направлении

Фото Минобороны РФ

Российские силы продолжают разгром противника, вторгшегося на территорию Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«До начала действия перемирия подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, трех механизированных и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Горналь», – говорится в сообщении.

Авиация, артиллерия и боевые БПЛА ударили по живой силе и технике врага в районах населенных пунктов Беловоды, Вакаловщина, Великая Рыбица, Великий Прикол, Запселье, Малая Рыбица, Марьино, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

«Потери ВСУ составили до 155 военнослужащих, два бронетранспортера, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, четыре артиллерийских орудия, пусковая установка реактивной системы залпового огня «Ураган» и станция радиоэлектронной борьбы», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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