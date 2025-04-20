Российские силы продолжают разгром противника, вторгшегося на территорию Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«До начала действия перемирия подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, трех механизированных и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Горналь», – говорится в сообщении.

Авиация, артиллерия и боевые БПЛА ударили по живой силе и технике врага в районах населенных пунктов Беловоды, Вакаловщина, Великая Рыбица, Великий Прикол, Запселье, Малая Рыбица, Марьино, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

«Потери ВСУ составили до 155 военнослужащих, два бронетранспортера, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, четыре артиллерийских орудия, пусковая установка реактивной системы залпового огня «Ураган» и станция радиоэлектронной борьбы», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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