Минобороны: ВС России продолжили проведение СВО после окончания перемирия

С окончанием действия пасхального перемирия российские войска продолжили проведение специальной военной операции, сообщило Минобороны РФ.

Как говорится в сводке ведомства, в соответствии с приказом президента России и Верховного Главнокомандующего Владимира Путина, все группировки войск в зоне спецоперации с 18:00 19 апреля по 00:00 21 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.

При этом, как подчеркнуло Минобороны, украинская армия продолжала бить из артиллерии и наносить удары с использованием БПЛА по позициям российских войск и по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской, Брянской, Курской областей и Крыма.

Всего, по информации ведомства, ВСУ 4,9 тыс. раз нарушили режим перемирия. Противник предпринял шесть попыток атак, в том числе в районах населенных пунктов Сухая Балка, Богатырь, Перше-Травня, Белогоровка и Тарасовка в ДНР, а также в районе хутора Олешня Курской области, которые были отражены.

В Минобороны уточнили, что за время перемирия украинские боевики применили 90 беспилотников самолетного типа, из них вне зоны СВО – восемь. Все БПЛА уничтожены.

«Совершено 1404 обстрела из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также нанесено 3316 ударов с использованием квадрокоптеров по позициям наших войск», – добавили в ведомстве.

Вместе с тем, по данным Минобороны, ВСУ в период действия перемирия осуществили 19 обстрелов, 49 ударов FPV-дронами и 16 сбросов боеприпасов с БПЛА по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей. Удары были нанесены по 25 опорным пунктам подразделений российской армии и 51 населенному пункту.

В то же время, в Минобороны заявили, что ВСУ снизили интенсивность боевых действий в период пасхального перемирия днем. «В целом в дневное время интенсивность ведения огня и боевых действий со стороны противника по всей линии фронта была существенно снижена», – сказано в сообщении министерства.

Напомним, Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым 19 апреля.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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