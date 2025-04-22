Российские войска продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. За минувшие сутки киевский режим потерял на этом направлении свыше 160 военнослужащих, танк и другую боевую технику. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, механизированной, десантно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Горналь», – говорится в сообщении.

Авиация, артиллерия и боевые дроны бьют по живой силе и технике врага в районах населенных пунктов Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Водолаги, Мирополье, Могрица, Садки, Студенок, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены танк, боевая бронированная машина, 10 автомобилей, самоходная артиллерийская установка, три артиллерийских орудия, миномет, зенитный ракетный комплекс «ОСА-АКМ» и станция РЭБ, а также шесть пунктов управления БпЛА, склад боеприпасов и склад технического имущества, – отметили в МО. – Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен».

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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