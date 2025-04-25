Российская армия освободила за неделю шесть поселков в зоне СВО

Российские войска продолжили наступление в глубину обороны противника в зоне спецоперации. За неделю ВС РФ вернули под контроль хутор в Курской области и освободили пять поселков в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России.

Северная группировка войск вошла в хутор Олешня в Курской области 19 апреля. В тот же день подразделениям «Южной» группировки войск удалось взять под контроль село Шевченко. 20 апреля подразделения «Запада» освободили населенный пункт Новомихайловка. 22 и 23 апреля бойцы «Южной» отбили Сухую Балку и Тарасовку. 24 апреля Центральная группировка войск освободила населенный пункт Богдановка. Тем временем, подразделения группировки войск «Восток» и «Днепр» продолжили наступление и заняли более выгодные рубежи и позиции.

В ходе боев киевский режим потерял свыше 8760 боевиков и наемников, 13 танков, более 100 броневиков, 263 автомобиля, 137 орудий полевой артиллерии, 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 47 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 47 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

«С 19 по 25 апреля ВС РФ нанесены один массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения, боеприпасов, места испытаний оперативно-тактических ракет, производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников», – добавили в МО.

За неделю средствами ПВО перехвачены 31 управляемая авиабомба JDAM и 12 реактивных снарядов HIMARS, четыре реактивных снаряда «Vampire», а также 993 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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