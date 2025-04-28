Международное признание Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей российскими регионами является обязательным условием для урегулирования украинского конфликта. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров в интервью бразильской газете O Globo.

«Императивом является международное признание российской принадлежности Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья. Все обязательства Киева должны быть юридически закреплены, иметь механизмы обеспечения и носить бессрочный характер», – подчеркнул российский министр (цитата по ТАСС).

По его словам, Москва будет добиваться надежных гарантий безопасности от угроз, «которые создаются враждебной деятельностью НАТО, Евросоюза и их отдельных государств – членов на наших западных границах».

Глава МИД РФ при этом отметил, что Москва остается открыта для переговоров по Украине, однако киевский режим пока «не демонстрирует договороспособность».

«Мы остаемся открытыми для переговоров. Но «мяч» не на нашей стороне. Пока Киев не демонстрирует договороспособность. Иначе как объяснить то, что ВСУ не смогли соблюсти ни 30-дневный мораторий на удары по энергетическим объектам , ни 30-часовое пасхальное перемирие?", – указал Лавров.

Российский министр добавил, что для возобновления переговоров с Россией Зеленскому потребуется отменить законодательный запрет на них.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность Москвы к переговорам с Киевом без предварительных условий. Об этом в субботу сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Сегодня пресс-атташе Кремля заявил журналистам, что Россия ждет сигнала от Киева для возобновления переговоров. «Киев должен предпринять какие-то действия в этой связи. Есть юридический запрет. Пока не видим никаких действий ", – сказал он в ответ на вопрос, от кого должны поступить сигналы для возобновления прямых переговоров, передает «Интерфакс».

Зеленский ранее заявлял о готовности Киева готов начать прямые переговоры с России только при условии прекращения огня.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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