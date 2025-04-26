В Кремле заявили о готовности Путина к переговорам с Киевом без предварительных условий

Глава российского государства Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность Москвы к переговорам с Киевом без предварительных условий. Об этом сообщил представитель Дмитрий Песков.

«В ходе вчерашнего общения с посланником Трампа Уиткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий», – цитирует Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ обратил внимание, что ранее «Путин говорил об этом уже неоднократно».

Как сообщал «Новый День», накануне президент РФ Владимир Путин и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф во время трехчасовых переговоров сблизили позиции Москвы и Вашингтона. Как сообщал помощник главы российского государства Юрий Ушаков, обсуждена также возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной.

Позже президент США Дональд Трамп заявил о согласовании большинства пунктов сделки по Украине. Американский лидер считает, что Москве и Киеву нужно организовать встречу на «очень высоком уровне».

Москва, Елена Володина

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