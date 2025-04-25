российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 25 апреля 2025, 19:02 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

«Конструктивно и весьма полезно»: Путин и спецпосланник Трампа сблизили позиции России и США

Фото kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф во время трехчасовых переговоров сблизили позиции Москвы и Вашингтона. Как сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, обсуждена также возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной.

«Что касается непосредственно украинского кризиса, то речь шла, в частности, о возможности возобновления прямых переговоров между представителями Российской Федерации и Украины», – сказал Ушаков, слова которого приводит «Интерфакс».

Помощник президента РФ подчеркнул, что беседа Путина и Уиткоффа носила «конструктивный и весьма полезный» характер. «Эта беседа позволила дополнительно сблизить позиции России и США не только по Украине, но и по ряду других международных вопросов», – уточнил Ушаков.

По его словам, российско-американский диалог будет продолжаться в самом активном режиме на различных уровнях в соответствии с договоренностью, достигнутой между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Москва, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Путин Владимир

«Деньги тырили, и продолжают воровать…» Путин охарактеризовал принципы киевской власти на Украине / «Мы это будем помнить»: Путин высказался о Папе Римском / Киев сорвал пасхальное перемирие: зафиксировано почти 5 тысяч боевых нарушений со стороны ВСУ / Президент Казахстана подтвердил визит в Москву на 9 мая / Захарова награждена орденом / «Есть риски торможения…» Путин потребовал навести порядок с новостройками и ипотекой / Пока без прорыва: Кремль допустил новый телефонный разговор Путина и Трампа / В Кремле анонсировали встречу Путина и спецпосланника Трампа

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Путин Владимир, США, Украина,