Трамп заявил о согласовании большинства пунктов для сделки по Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил о согласовании большинства пунктов сделки по Украине. Американский лидер считает, что Москве и Киеву нужно организовать встречу на «очень высоком уровне».

«Только что приземлились в Риме. Удачный день для переговоров и встреч с Россией и Украиной. Они очень близки к соглашению, и обе стороны должны теперь встретиться на очень высоком уровне, чтобы «договориться». Большинство основных пунктов согласованы», – заявил Трамп в своей социальной сети сразу после прилета в Рим на похороны Папы Римского Франциска.

Накануне президент РФ Владимир Путин и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф во время трехчасовых переговоров сблизили позиции Москвы и Вашингтона. Как сообщал помощник главы российского государства Юрий Ушаков, обсуждена также возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной.

Рим, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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