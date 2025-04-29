Кремль счел манипуляцией отказ Киева давать прямой ответ о майском перемирии

Уход Киева от прямого ответа на предложенное президентом России Владимиром Путиным перемирие в дни празднования 80-летия Победы является «более чем манипуляцией». Об этом заявил журналистам пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова главы киевского режима Владимира Зеленского, назвавшего инициативу Путина о майском перемирии «очередной попыткой манипуляции».

«Что касается обвинений в манипуляции, то манипуляция это не давать прямого ответа на инициативу президента Путина. Это более чем манипуляция», – приводит слова Пескова радиостанция «Маяк».

Вместе с тем, по его словам, в Москве рассчитывают на то, что «мирная инициатива Путина получит оценку, потому что мы не слышали оценку этого из европейских столиц, не слышали оценки из Украины».

«Здесь очевидным становится, кто действительно стремится к миру, а кто является апологетом войны», – подчеркнул представитель Кремля.

Песков напомнил, что президент РФ неоднократно заявлял о готовности России начать переговоры с Украиной без предварительных условий. «Ответа от киевского режима мы не слышали до сих пор. Именно Путин сделал жест доброй воли и объявил о перемирии на День Победы. Реакции киевского режима мы опять не услышали и непонятно – собираются ли они присоединяться к перемирию», – сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ при этом назвал невозможным прекращение огня на 30 дней, предложенное Зеленским, без учета всех нюансов. «Мы видели его заявление о перемирии на 30 дней. Но, если говорить о таком длительном перемирии, то здесь важны те самые нюансы, о которых президент Путин говорил в Кремле. Это тоже важно, но без ответа на эти вопросы идти на такое долгосрочное перемирие трудно», – сказал Песков.

Отвечая на вопрос о том, с кем можно вести переговоры на Украине с учетом того, что Зеленский нелегитимен, Песков заявил, что «первично – начать переговорный процесс, всё остальное – вторично».

«Действительно, вопросы юридического характера, связанные с легитимностью имеются, но в данном случае интерес выхода на процессы мирного урегулирования- они превыше всего», – отметил представитель Кремля.

Накануне президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Российская армия остановит боевые действия с 0:00 мск с 7 на 8 мая и до 0:00 с 10 на 11 мая. В Москве считают, что Киев должен последовать этому примеру.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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