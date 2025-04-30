Российские войска продолжили продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации и взяли под контроль село Новое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Новое Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, на этом направлении нанесено поражение формированиям двух механизированных, танковой, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Купянск, Купянск-Узловой, Осиново, Нечволодовка, Каменка в Харьковской области и Кировск в ДНР.

За последние сутки киевский режим потерял свыше 1430 боевиков и наемников, танк, 12 боевых бронированных машин, 55 автомобилей, 26 артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы, уничтожены шесть складов боеприпасов.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО перехвачены четыре управляемые авиабомбы JDAM и реактивный снаряд HIMARS, а также 125 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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