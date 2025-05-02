В Минобороны РФ заявили о создании полосы безопасности в Сумской области Украины

Российские войска создают зону безопасности в приграничных районах Сумской области Украины. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции за неделю.

В ведомстве заявили, что подразделения группировки войск «Север» завершили разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

«В ходе активных наступательных действий освобожден населенный пункт Горналь Курской области – последний населенный пункт, находившийся под контролем украинских боевиков», – говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что «продолжается создание «полосы безопасности» на территории приграничных районов Сумской области Украины».

Напомним, о завершении разгрома сил ВСУ, вторгнувшихся на территорию Курской области, российское военное ведомство объявило 26 апреля. В заявлении Минобороны говорилось, что остатки подразделений противника выдавлены за пределы государственной границы после возвращения под контроль села Горналь.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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