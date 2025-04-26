ВС РФ освободили Курскую область от украинских боевиков

Вооруженные Силы РФ завершили разгром формирований ВСУ, вторгнувшихся на территорию Курской области. Как говорится в заявлении Министерства обороны России, остатки подразделений противника выдавлены за пределы государственной границы после возвращения под контроль села Горналь.

В общей сводке о ходе специальной военной операции ведомства отмечается, подразделения группировки войск «Север» наносят поражение силам ВСУ в районах населенных пунктов Миропольское, Михайловское и Турья в Сумской области Украины, из которой было осуществлено вторжение на российскую территорию.

В настоящее время в освобожденных районах Курской области проводятся мероприятия по выявлению одиночных военнослужащих ВСУ, пытающихся укрыться на российской территории, уточнили в Минобороны России.

«Местным органам власти оказывается помощь в восстановлении мирной жизни. Инженерными подразделениями российских Вооруженных Сил проводится сплошное разминирование территории и уничтожение взрывоопасных предметов», – добавили в ведомстве.

Как доложил главе государства начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, в боях в Курской области за время операции по ее освобождению противник понес значительные потери, и для поддержания численности своей группировки на уровне около 60 тысяч человек был вынужден постоянно перебрасывать на это направление резервы и подразделения с других участков.

«Общие потери формирований вооружённых сил Украины составили более 76 тысяч человек, военнослужащих, убитыми и ранеными. По сути, выбит один состав первоначальной группировки противника и даже больше. Уничтожено свыше 7700 единиц военной техники, в том числе 412 танков, 340 боевых машин пехоты, 314 бронетранспортеров, около 2300 других боевых бронированных машин», – уточнил Герасимов.

Курск, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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