российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 26 апреля 2025, 17:34 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

ВС РФ освободили Курскую область от украинских боевиков

Фото Минобороны РФ

Вооруженные Силы РФ завершили разгром формирований ВСУ, вторгнувшихся на территорию Курской области. Как говорится в заявлении Министерства обороны России, остатки подразделений противника выдавлены за пределы государственной границы после возвращения под контроль села Горналь.

В общей сводке о ходе специальной военной операции ведомства отмечается, подразделения группировки войск «Север» наносят поражение силам ВСУ в районах населенных пунктов Миропольское, Михайловское и Турья в Сумской области Украины, из которой было осуществлено вторжение на российскую территорию.

В настоящее время в освобожденных районах Курской области проводятся мероприятия по выявлению одиночных военнослужащих ВСУ, пытающихся укрыться на российской территории, уточнили в Минобороны России.

«Местным органам власти оказывается помощь в восстановлении мирной жизни. Инженерными подразделениями российских Вооруженных Сил проводится сплошное разминирование территории и уничтожение взрывоопасных предметов», – добавили в ведомстве.

Как доложил главе государства начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, в боях в Курской области за время операции по ее освобождению противник понес значительные потери, и для поддержания численности своей группировки на уровне около 60 тысяч человек был вынужден постоянно перебрасывать на это направление резервы и подразделения с других участков.

«Общие потери формирований вооружённых сил Украины составили более 76 тысяч человек, военнослужащих, убитыми и ранеными. По сути, выбит один состав первоначальной группировки противника и даже больше. Уничтожено свыше 7700 единиц военной техники, в том числе 412 танков, 340 боевых машин пехоты, 314 бронетранспортеров, около 2300 других боевых бронированных машин», – уточнил Герасимов.

Курск, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Украина

«Обсуждали чувствительные вопросы»: Трамп провел конструктивную беседу с Зеленским / Разгром ВСУ в Курской области: глава Генштаба ВС РФ подтвердил военную поддержку из КНДР / Российские войска выбили ВСУ из последнего поселка в Курской области / Армия России нанесла новые удары по военным аэродромам ВСУ / Россия рассматривает и выдвигает серьезные предложения по Украине – Лавров / Трамп заявил о согласовании большинства пунктов для сделки по Украине / Над Крымом за полчаса перехватили 4 украинских дрона / За ночь над Россией сбили 45 украинских беспилотников

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Запорожье, Крым, Москва, Севастополь, Донбасс, Харьков, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,