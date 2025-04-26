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Суббота, 26 апреля 2025, 15:09 мск

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Российские войска выбили ВСУ из последнего поселка в Курской области

Фото Минобороны РФ

Сегодня Армия России вернула под контроль последний населённый пункт на территории Курской области – село Горналь. Об этом доложил главе государства начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

По его словам, особо отличились подразделения 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии, 810-й и 40-й отдельных бригад морской пехоты, 177-го отдельного полка морской пехоты и 1427-го мотострелкового полка.

«Таким образом завершен разгром вооружённых формирований вооружённых сил Украины, вторгшихся в Курскую область. Планы киевского режима по созданию так называемого стратегического плацдарма и срыву нашего наступления на Донбассе провалились», – констатировал Герасимов.

Комментируя этот успех, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что «полный разгром противника в Курском приграничье создаёт условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта, приближает разгром неонацистского режима».

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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