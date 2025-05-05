Фицо раскрыл, какую цель преследует Зеленский в сделке по недрам с США

Глава киевского режима Владимир Зеленский, заключив ресурсную сделку с США, преследует цель продолжить конфликт на Украине. Такое мнение высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Он отметил, что подобные соглашения подписывают для достижения определенной цели.

«Пусть сейчас господина Зеленского разорвет от злости. Я знаю, почему он это подписал. Господин Зеленский купил войну. Господину Зеленскому очень важно продолжение войны. И он думает, что этим соглашением он как бы приглушил усилия США о мире», – цитирует Фицо РИА «Новости».

Политик полагает, что заключение этой сделки с большой долей вероятности говорит о продолжение конфликта и его возможной эскалации.

Напомним, соглашение по добыче полезных ископаемых США и Украине подписали 30 апреля. Сделка предполагает создание американо-украинского инвестиционного фонда по восстановлению Украины, в который будут направляться средства от всех будущих разработок украинских месторождений. Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что сделка сигнализирует России приверженность Вашингтона мирному процессу.

Как отмечали СМИ, соглашение даст США привилегированный доступ к проектам по добыче углеводородов и редкоземельных металлов на Украине, Штаты также получат приоритетное право на приобретение всей продукции, добытой на территории Украины.

Трамп, комментируя заключение сделку, заявил, что рассчитывает получить от ресурсной сделки гораздо больше, чем 350 млрд долларов, потраченных предыдущей американской администрацией на поддержу Украины. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в свою очередь отметил, что Трамп «доломал» Киев расплачиваться за американскую военную помощь полезными ископаемыми.

Братислава, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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