Западные союзники Украины обсуждают возможность поставки киевскому режиму дополнительных комплексов ПВО Patriot до саммита НАТО в конце июня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По информации агентства, в число потенциальных поставщиков этих систем входят США и Греция. Ранее греческие власти заявляли, что не могут передать Киеву свои комплексы противоздушной обороны, поскольку Греция сама нуждается в этих системах.

До этого газета New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщала, что Украина получит одну систему ПВО Patriot, базировавшуюся в Израиле. Также обсуждается передача Киеву еще одного такого же комплекса из Германии или Греции. Ожидается, что система из Израиля будет передана Украине к лету. Речь идет о одной из старых моделей.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что Киев готов купить у США 10 комплексов Patriot за 15 млрд долларов.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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