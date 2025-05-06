Россия вернула из украинского плена 205 военнослужащих

Россия и Украина провели обмен военнопленными. С подконтрольной Киеву территории вернулись 205 российских военнослужащих. Взамен Россия передала 205 военнопленных ВСУ. Об этом сообщает Минобороны. Посредниками в обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты.

Возвращенные российские бойцы сейчас находятся в Белоруссии, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.

Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны, добавили в ведомстве.

Предыдущий обмен состоялся 19 апреля. Тогда на родину вернулись 246 российских военнослужащих. Посреднические усилия тогда также оказали ОАЭ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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