Лавров: для решения конфликта на Украине одного лишь прекращения огня мало

Одним лишь прекращением огня на Украине или остановкой боевых действий на линии соприкосновения не обеспечить долгосрочное решение конфликта. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, для достижения прочного мира необходимо покончить с первопричинами конфликта.

«Долгосрочное решение этой проблемы нельзя обеспечить только лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения. Для прочного мира необходимо искоренить первопричины конфликта», – пишет российский министр в своей статье, опубликованной в журнале «Международная жизнь».

Лавров подчеркнул, что нужно «прежде всего устранить угрозы безопасности России, возникшие в результате расширения НАТО на Восток и попыток втягивания Украины в Североатлантический альянс».

Также необходимо добиться полного соблюдения прав человека на территориях, остающихся под контролем киевского режима, добавил глава МИД РФ. Он обратил внимание на то, что Украина после госпереворота в 2014 году проводит политику, нацеленную на истребление всего, что связано с Россией и Русским миром. Под ударом находятся русский язык, культура, традиции, каноническое православие, русскоязычные СМИ, отметил Лавров.

Накануне спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Киев хочет приостановки боевых действий по текущей линии боевого соприкосновения при условии создания 30-километровой демилитаризованной зоны и готов к незамедлительному 30-дневному всеобъемлющему перемирию. Речь идет о прекращенинии боевых действий на суше, в воздухе и море, уточнил он.

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление Келлога, сообщил, что Россия пока не слышала от Украины каких-либо заявлений о желании установить демилитаризованную зону по линии боевого соприкосновения. «Из Киева не было ни одного заявления на этот счет», – сказал Песков, отвечая на вопрос, готова ли Россия рассмотреть данное предложение Украины (цитата по ТАСС).

Ранее президент РФ Владимир подтвердил готовность Москвы к переговорам с Киевом без предварительных условий. В Кремле заявляли, что Россия ждет сигнала от Киева для возобновления переговоров.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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