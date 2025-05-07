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Среда, 7 мая 2025, 16:58 мск

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Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР

Фото Минобороны РФ

Российские войска установили контроль над селом Липовое в Донецкой народной республике. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

Населенный пункт, расположенный в Лиманском районе, освободили подразделения группировки войск «Запад».

Также бойцы группировки нанесли удары по формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Гусинка, Староверовка, Купянск, Нечволодовка Харьковской области и Ямполь в ДНР. В результате уничтожено более 230 боевиков, боевая бронемашина, 11 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы «Квертус». Кроме того, разбиты склада боеприпасов.

Группировка войск «Север» ударила по скоплениям живой силы и техники шести бригад ВСУ и теробороны у Павловки, Юнаковки, Мирополья, Турьи Сумской области и Казачьей Лопани Харьковской области, ликвидировав до 255 боевиков. Киевский режим также потерял танк, восемь боевых бронемашин, 25 автомобилей, три инженерные машины разграждения, орудие полевой артиллерии и склад боеприпасов.

Остальные группировки войск в зоне СВО улучшили позиции и продолжили теснить противника. Общие потери ВСУ за сутки составили свыше 1580 боевиков и десятки единиц техники, в том числе четыре танка, пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS, 26 боевых бронемашин, 15 орудий артиллерии.

Силы ПВО уничтожили 524 вражеских беспилотника самолетного типа в течение суток.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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