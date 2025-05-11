российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 11 мая 2025, 14:53 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

ВС РФ продолжили наступление после окончания праздничного перемирия

Архив. Фото: Минобороны РФ

Российские силы продолжили наступательные действия в зоне спецоперации после окончания действия режима прекращения огня в дни празднования 80-летия Победы. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Северная группировка войск нанесла поражение бригадам противника в районах населенных пунктов Рыжевка, Бояро-Лежачи, Искрисковщина, Павловка, Бессаловка, Волфино и Белополье Сумской области.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции и ударили по формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области и Редкодуб в ДНР.

Южная группировка войск нанесла поражение врагу в районах населенных пунктов Северск, Приволье, Дылеевка, Иванополье, Клебан-Бык, Бересток, Плещеевка и Константиновка в ДНР.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и бьют по противнику в районах населенных пунктов Красноармейск, Миролюбовка, Котляровка, Димитров, Новая Полтавка, Елизаветовка, Алексеевка, Троицкое и Новооленовка в ДНР.

Восточная группировка войск нанесла поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Поддубное, Шевченко, Богатырь, Толстой, Карла Маркса в ДНР и Темировка Запорожской области.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области, Антоновка Херсонской области и города Херсон.

Киевский режим потерял свыше 1130 боевиков, 10 броневиков, 25 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, две станции РЭБ, две радиолокационных станции, а также станцию обнаружения воздушных целей, уничтожен склад боеприпасов.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок ВС РФ поражены цех ремонта самолетов, склад безэкипажных катеров, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 80 районах», – добавили в оборонном ведомстве.

Средствами ПВО перехвачены три управляемые авиабомбы JDAM и 143 беспилотника самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Донбасс vs Киев

Эрдоган выразил готовность принять переговоры России и Украины / ВСУ нарушили режим прекращения огня более 14 тысяч раз / ВС РФ нанесли удар по военным аэродромам и предприятиям ВПК Украины / Российская армия освободила село Новое в ДНР / Западная группировка войск освободила село Дорошовка в Харьковской области / Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы / ВСУ потеряли 160 военнослужащих в боях на Курском направлении / Российская армия освободила за неделю шесть поселков в зоне СВО

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Донбасс, Конфликт на Украине, Россия, Донбасс vs Киев,