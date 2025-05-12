Минобороны подтвердило уничтожение HIMARS, из которой ВСУ ударили по Курской области

Российские военные ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожил пусковую установку реактивную систему залпового огня HIMARS, из которой ВСУ накануне нанесли удар по городу Рыльску Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ. Ранее информация об уничтожении установки появилась в военных телеграм-каналах.

Местоположение HIMARS было вскрыто разведчиками группировки войск «Север» в районе Нагорновки в Сумской области в момент пуска ракет по Рыльску. Сразу после этого расчет ОТРК «Искандер-М» ударил по пусковой установке HIMARS. Целеуказание осуществлялись с применением беспилотника «Форпост», уточнили в ведомстве. После точного попадания произошел взрыв пусковой установки американского комплекса.

Минобороны опубликовало видео с уничтожением пусковой установки РСЗО HIMARS, снятое разведывательным дроном.

ВСУ атаковали Рыльск Курской области вечером 11 мая. В результате ракетного удара была практически разрушена гостиница на въезде в город, пострадали три человека – их госпитализировали.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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