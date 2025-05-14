В Белгородской области в результате обстрелов пострадали 16 человек

В Белгородской области при атаках ВСУ за сутки пострадали 16 человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«За вчерашний день в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины у нас пострадали 16 мирных жителей, трое из них – сотрудники скорой медицинской помощи, четыре бойца «Орлана»», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

В больницах находятся восемь раненых, один из которых в крайне тяжелом состоянии.

«Врачи делают все, чтобы спасти жизни, чтобы помочь быстрее пострадавшим жителям вернуться домой», – добавил Гладков.

Ранее сообщалось, что в результате ночного налета дронов в Белгородской области пострадали два человека. В общей сложности за ночь средства противовоздушной обороны перехватили 12 вражеских беспилотников.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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