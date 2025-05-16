Стамбул, день второй: кто пойдет на уступки? Мнение политологов

Переговоры представителей России и киевского режима в Стамбуле, которые были назначены на 15 мая, накануне так и не начались. Ожидается, что они состоятся сегодня. Впрочем, каких-то прорывных результатов аналитики не ожидают. Разговор будет непростым.

Так, политолог Марат Баширов обращает внимание читателей на то, что перед встречей с российской делегацией представители Киева поедут на совещание в формате Турция – США – Украина: «Вопрос: зачем? Турция и США – часть украинской делегации? Или посредники? Конечно, я понимаю цель – помариновать нас, показать, что нам так надо, так надо с ними встретиться, что мы их вчера ждали весь день и сегодня ждем смиренно. Не пора ли зубы показать? Например, сократить состав нашей делегации или отправиться на экскурсию и перенести встречу на завтра на 10:00? Члены нашей делегации должны помнить, что они представляют всех нас – россиян, воинов СВО, родственников погибших солдат, жителей многострадальных новых регионов России. Это вопрос уважениЯ к самим себе. И поверьте – это не последнее их шоу».

Политолог Сергей Марков отмечает, что госсекретарь США Рубио «почти прямо просит Путина встретиться с Трампом». «Рубио заявил: 1. У США нет завышенных ожиданий от встречи России и Украины сегодня в Стамбуле. 2. Все сдвинется к миру только после встречи Путина и Трампа. 3. Трамп готов к такой встрече. 4. Главное – нужно остановить боевые действия.

Вывод – таким образом США предлагают России обменять принятие очень невыгодного России безусловного перемирия на 30 дней на встречу Путина с Трампом. Невыгодный России обмен. Поэтому Путин и не спешит встречаться с Трампом», – резюмирует Сергей Марков.

Политолог Андрей Перла: «Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что на Украине не может быть мирного урегулирования, продиктованного Москвой. Именно это пытается демонстрировать Зеленский. А штука в том, что там не может быть никакого урегулирования кроме как продиктованного Москвой. Этим в конце концов и закончится. Другой вопрос, когда».

Стамбул, Евгения Вирачева

© 2025, РИА «Новый День»

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