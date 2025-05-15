Переговоры представителей России и киевского режима в Стамбуле по урегулированию украинского кризиса могут быть перенесены на пятницу, 16 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к организации переговоров.

В то же время источник РИА «Новости» сообщает, что представители России отправились на место переговоров.

Все ждут, когда именно Владимир Зеленский позволит своим переговорщикам вступить в переговоры, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Скоро уже сутки, как российская делегация в Стамбуле. Ждет, пока клоун навыступается, галлюциногены его отпустят, и он позволит тем, кому три года запрещал, приступить к переговорам», – пояснила Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее украинская делегация с запозданием отправилась в Стамбул из Анкары, куда прибыла во главе с Владимиром Зеленским. Позже стало известно, что руководитель киевского режима направил на переговоры своих представителей во главе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Российскую делегацию в Стамбуле возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Стамбул, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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