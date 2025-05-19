Жительница Белгородской области погибла в результате атаки дрона

В Белгородской области боевой дрон атаковал автомобиль. В результате погибла женщина, еще одна пострадавшая госпитализирована.

«В городе Шебекино дрон ударил по легковому автомобилю. В результате его детонации погибла женщина», – сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в машине была еще одна пассажирка, она доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии.

«У пострадавшей открытая черепно-мозговая травма, множественные осколочные ранения головы, шеи, грудной клетки, рук и ног. Врачи делают все возможное, чтобы спасти ее жизнь», – добавил Гладков.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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