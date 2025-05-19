Армия России продолжает продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. За сутки ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта в Сумкой области и Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Министерство обороны.

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Новооленовка Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что на этом направлении войска нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Разино, Красноармейск, Гродовка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Петровского, Новоэкономическое, Новосергеевка, Ульяновка и Коптево.

Кроме того, Северная группировка войск освободила село Марьино в Сумской области, а также ударила по скоплениям живой силы и техники двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Пролетарское, Павловка, Атинское, Рыжевка, Садки и Юнаковка.

Потери киевского режима за последние сутки составили свыше 1215 боевиков и наемников, танк, 10 боевых бронированных машин, 27 автомобилей и пикапов, девять орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов и материальных средств.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам боеприпасов и материально-технического имущества, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО перехвачены пять управляемых авиабомб JDAM и 127 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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