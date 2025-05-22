НАТО будет накачивать Украину оружием даже после завершения конфликта

Североатлантический альянс намерен поддерживать Украину оружием даже после завершения российской спецоперации. Об этом свидетельствуют договоренности о выделении новых траншей для Киева.

Как сообщил генсек НАТО Марк Рютте, Нидерланды вызвались оказать Украине поддержку в размере 3,5 млрд евро в 2026 году, а также 700 млн евро для размещения беспилотников.

Рютте указал на то, что Россия наращивает свои силы опережающими темпами и производит в четыре раза больше боеприпасов, чем все страны НАТО. По его словам, к 2030 году РФ может достичь значительного военного превосходства над Североатлантическим альянсом.

Ранее Рютте во время выступления после совещания министров иностранных дел стран НАТО заявил, что Россия надолго останется угрозой для Североатлантического альянса.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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