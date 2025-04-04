российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 4 апреля 2025, 17:07 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Россия надолго останется угрозой для НАТО – генсек альянса

Марк Рютте. Архив. Фото: официальный сайт НАТО

Россия надолго останется угрозой для Североатлантического альянса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая сегодня на пресс-конференции после совещания министров иностранных дел стран организации.

«Это совершенно ясно: для всей НАТО Россия является долгосрочной угрозой, даже если этот конфликт завершится. Не будем наивными, что касается России», – сказал Рютте, слова которого цитирует «Интерфакс».

Комментируя украинский кризис, генсек НАТО заявил, что впечатлен подходом администрации США к украинскому урегулированию: Вашингтон «вышел из тупика» по Украине, и начала переговорный процесс «настойчиво, с сознанием дела».

При этом Рютте заявил, что Украина в перспективе все-таки войдет в альянс. «Мы решили на саммите в Вашингтоне, что путь Украины в НАТО необратим», – сказал он, но при этом добавил: «Никогда Украине не обещали, что ее членство будет частью мирного соглашения».

Брюссель, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Украина

Вашингтон рассчитывает на скорый прогресс в урегулировании конфликта на Украине / ВС РФ за неделю освободили 8 населенных пунктов в ДНР и Запорожской области / ВСУ нанесли новые удары по объектам энергетики в России / Армия России пробила оборону ВСУ у границы с Днепропетровской областью / Над Курской областью сбили 17 украинских беспилотников / НАТО готовит к отправке на Украину новую партию F-16 / «Красная линия»: Зеленский допустил компромисс по потерянным Украиной территориям / В Горловке после обстрела ВСУ ранены два мирных жителя

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Европа, США, Украина,