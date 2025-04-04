Россия надолго останется угрозой для НАТО – генсек альянса

Россия надолго останется угрозой для Североатлантического альянса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая сегодня на пресс-конференции после совещания министров иностранных дел стран организации.

«Это совершенно ясно: для всей НАТО Россия является долгосрочной угрозой, даже если этот конфликт завершится. Не будем наивными, что касается России», – сказал Рютте, слова которого цитирует «Интерфакс».

Комментируя украинский кризис, генсек НАТО заявил, что впечатлен подходом администрации США к украинскому урегулированию: Вашингтон «вышел из тупика» по Украине, и начала переговорный процесс «настойчиво, с сознанием дела».

При этом Рютте заявил, что Украина в перспективе все-таки войдет в альянс. «Мы решили на саммите в Вашингтоне, что путь Украины в НАТО необратим», – сказал он, но при этом добавил: «Никогда Украине не обещали, что ее членство будет частью мирного соглашения».

Брюссель, Светлана Антонова

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