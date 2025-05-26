Подразделения Вооруженных сил России в ДНР широким фронтом продвигаются к границе Днепропетровской области. Наступление идет на участке от Красноармейска (украинское название – Покровск) до Великой Новоселки. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

«У нас успехи на Южно-Донецком направлении, где мы медленно, но, главное, уверенно продвигаемся к границе с Днепропетровской областью широким фронтом. Не в том месте, где 90-я дивизия группировки «Центр» вышла непосредственно на границу, а именно широким фронтом – фактически от Красноармейска до [Великой] Новоселки», – сказал Кимаковский в эфире «Соловьев Live» (цитата по РИА «Новости»).

Напомним, 12 мая Минобороны РФ сообщило, что российская армия освободила Котляровку в ДНР и подошла к границе Днепропетровской области.

18 мая российское военное ведомство заявило о взятии под контроль поселка Богатырь в ДНР, который был мощным укрепрайоном ВСУ в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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