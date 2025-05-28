Еще два населенных пункта в ДНР и Сумской области перешли под контроль ВС РФ

Российские войска в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и установили контроль над двумя населенными пунктами в Сумской области и Донецкой народной республике. Об этом сообщается в сводке Минобороны о ходе специальной военной операции.

По данным ведомства, село Константиновка в Сумской области перешло под контроль ВС РФ в результате активных действий подразделений группировки войск «Север». Село Зеленое Поле в ДНР освобождено в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Восток».

В зоне ответственности этих двух группировок ВСУ потеряли за сутки до 375 боевиков, две боевые бронемашины, 16 автомобилей, шесть орудий артиллерии, три станции РЭБ, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы. Помимо этого, уничтожены два склада боеприпасов. Всего за прошедшие сутки противник лишился 1145 боевиков.

Группировка «Север» нанесла удары по ВСУ у населенных пунктов Хотень, Алексеевка, Бессаловка, Осоевка, Садки, Варачино, Хутор Красный и Александрия Сумской области, а также поразила силы противника в районах населенных пунктов Эсхар, Волчанск, Волчанские Хутора и Крейдянка Харьковской области.

Бойцы группировки «Восток» атаковали позиции противника в районах населенных пунктов Комар, Новополь в ДНР, Гавриловка Днепропетровской области и Гуляйполе Запорожской области.

В то же время авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок воцск ВС РФ поразили предприятия военно-промышленного комплекса Украины, выпускающие ударные беспилотники, место стоянки боевых и безэкипажных катеров, полевые площадки запуска дронов, склады боеприпасов, а также пунктывременной дислокации подразделений ВСУ в 144-х районах.

Силы ПВО сбили шесть управляемых авиабомб JDAM производства США, а также 339 украинских беспилотников самолетного типа, в том числе 296 вне зоны проведения СВО.

Ранее сегодня министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что российские войска в ходе СВО успешно ведут наступление практически на всех участках фронта. Заявление прозвучало в ходе заседания Совета министров обороны ОДКБ в Бишкеке.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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