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Четверг, 29 мая 2025, 21:08 мск

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Киев затягивает с решением о переговорах с Россией

Затягивание Киева с решением о переговорах с Москвой 2 июня в Стамбуле может означать продолжение «шоу» со стороны главы правящего на Украине режима Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Комментируя слова Зеленского, который заявил, что Москва скрывает свой меморандум с условиями мира, и не ответил, приедет ли украинская делегация на второй раунд переговоров в Стамбул, Захарова в эфире канала «Россия 1» отметила, что «это прямая история о том, как идет шоу».

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призывал дождаться ответа Украины на предложение продолжить переговоры, а не ставить вопрос о возможности их срыва. «Нужно дождаться ответа украинской стороны. Дальше уже ориентироваться», – сказал он в ответ на вопрос о действиях России, если украинская сторона сорвет второй раунд переговоров.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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