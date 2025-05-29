Киев пока не дал согласия на переговоры в Стамбуле 2 июня: что еще заявил Кремль

Киев еще не ответил на предложение Москвы провести второй раунд переговоров по украинскому урегулированию 2 июня в Стамбуле. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока, насколько мне известно, ответ от украинской стороны не получен», – сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что продолжение прямых переговоров России и Украины сейчас приоритетно. «Сейчас главное – продолжить этот процесс прямых переговоров российско-украинских. И предложено сделать это в понедельник в Стамбуле», – цитирует его словам ТАСС.

Пресс-атташе Кремля также призвал журналистов дождаться ответа Украины на предложение продолжить переговоры, а не ставить вопрос о возможности их срыва. «Нужно дождаться ответа украинской стороны. Дальше уже ориентироваться», – сказал он в ответ на вопрос о действиях России, если украинская сторона сорвет второй раунд переговоров.

Песков также заявил, что Кремль пока не станет обнародовать условия России для прекращения огня с Украиной и сообщать, обозначены ли они в российском проекте меморандума. «Все переговоры должны вестись в закрытом, а не публичном режиме», – подчеркнул он.

Комментируя слова главы МИД Украины Андрея Сибиги, который ранее потребовал от Москвы немедленно передать меморандум по мирному урегулированию, Песков заявил, что требование Киева неконструктивно.

«Россия как раз и предложила в понедельник встретиться в Стамбуле и начать обсуждение этих проектов. Требовать немедленно, медленно – это все не конструктивно. Здесь нужно или подтверждать готовность продолжать переговоры или делать обратное», – отметил пресс-атташе Кремля.

Напомним, накануне глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона предложила Киеву провести новую встречу делегаций двух стран 2 июня в Стамбуле. По его словам, российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимира Мединского будет готова передать Киеву меморандум, в котором изложена позиция Москвы по всем ключевым вопросам мирного урегулирования.

Также Песков назвал вопиющей ситуацией угрозы семье помощника президента, главы российской переговорной группы по Украине Владимира Мединского. Он отметил, что соответствующие службы и СК уже занялись этим вопросом и выясняют, откуда исходят угрозы. «Если источником этих угроз является Украина, киевский режим, ситуация более, чем вопиющая», – подчеркнул представитель Кремля.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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