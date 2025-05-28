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Среда, 28 мая 2025, 19:48 мск

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Помощник Путина созвонился с министром обороны Украины: в Киеве совещаются о дате и месте переговоров

Помощник президента России Владимир Мединский сообщил о своем телефонном звонке министру обороны Украины Рустему Умерову с предложением даты и места встречи для обмена меморандумами с условиями по перемирию.

«Прочитал новость, распространяемую всеми мировыми агентствами, что якобы мне звонил Умеров по поводу меморандума, который мы, дескать, до сих пор не подготовили. Мол, что-то русские не торопятся. Прокомментирую. Все было почти так. Только наоборот», – отметил Мединский в своем телеграм-канале.

Помощник президента РФ уточнил, что сам позвонил Умерову и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами. «Подчеркну: там же, сразу на месте, мы готовы начать содержательное сущностное обсуждение каждого из пунктов пакетного соглашения по возможному прекращению огня», – пояснил Мединский.

«Украинская сторона пошла совещаться. Видимо, совещание затянулось. Ждем подтверждения и готовы в обозначенную нами дату – в ближайшие дни – лично встретиться и начать работать», – заключил помощник главы российского государства.

Ранее в Кремле уточнили, что наиболее приемлемым местом для нового раунда переговоров станет Стамбул. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил возможность личной встречи президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского по результатам конкретных договоренностей делегаций двух стран по разным направлениям.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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