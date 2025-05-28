Новый раунд: Кремль рассматривает Стамбул в качестве площадки для переговоров с Киевом

Кремль рассматривает Стамбул как возможную площадку для нового раунда переговоров с Киевом об урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Как минимум та, в которой был первый раунд. Остальное – это предмет взаимной договоренности», – отметил он, говоря и наиболее предпочтительных площадках для переговоров.

Отвечая на вопрос, рассматривается ли Стамбул как площадка для следующего раунда переговоров, Песков ответил утвердительно. «Безусловно, конечно», – сказал он (цитаты по «Интерфаксу»).

Ранее представитель Кремля допустил возможность личной встречи президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского по результатам конкретных договоренностей делегаций двух стран по разным направлениям.

Напомним, 16 мая в Стамбуле между Москвой и Киевом впервые за три года прошли переговоры. Сегодня глава МИД России Сергей Лавров анонсировал новый раунд переговоров в ближайшее время.

Москва, Елена Володина

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