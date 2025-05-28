Лавров анонсировал новый раунд российско-украинских переговоров

Дата второго раунда переговоров России и Украины будет объявлена в ближайшее время. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на 13-й международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности. При этом он подчеркнул, что требования Москвы о безъядерном и нейтральном статусе Украины должны быть удовлетворены в рамках «любого урегулирования конфликта».

«На этих переговорах 16 мая в Стамбуле, когда они возобновились, мы настаивали на отмене всех дискриминационных законов и будем продолжать это делать на следующем раунде прямых переговоров, о котором мы объявим в самое ближайшее время», – сказал российский министр.

«Хочу, кстати, подчеркнуть, что мы всегда и долгие годы до специальной военной операции, и после ее начала предлагали и предлагаем украинской стороне урегулировать все проблемы, а они с каждым годом становятся все серьезнее, урегулировать их путем диалога и дипломатии», – добавил Лавров. Однако, по его словам, Украина отказывалась, и ее не пускали в этот процесс хозяева в нынешнем руководстве Европы, передает РИА «Новости».

Глава российского МИД вновь заявил, что политика по затягиванию Украины в НАТО стала «спусковым крючком» конфликта. «Я многократно уже говорил, что спусковым крючком конфликта на Украине и, в более широком плане, глубокого кризиса безопасности в Европе стала именно агрессивная многолетняя экспансия НАТО на Восток», – цитирует Лаврова «Интерфакс».

Одним из условий урегулирования он назвал возвращение к нейтральному, безъядерному статусу Украины. Лавров отметил, что провозглашение нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса в декларации о независимости этой страны, принятой в 1991 году, «сделало возможным признание Украины в качестве независимого государства и Российской Федерацией, и всеми остальными членами международного сообщества».

«Возвращение к этим клятвенным обещаниям, которые нацистский режим пытался нарушить и даже записал это обязательство нарушить свой безъядерный статус в конституцию, возвращение к этому обязательству является одним из ключевых требований России, которые должны быть удовлетворены в рамках любого урегулирования, как это и было предусмотрено в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле», – подчеркнул он.

16 мая в Стамбуле состоялись первые с 2022 года прямые переговоры России и Украины. Стороны договорились провести обмен пленными по формуле «1000 на 1000», который завершился 25 мая. Кроме того, каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня. Россия готовит меморандум по Украине, который будет включать принципы и сроки урегулирования конфликта, заявили накануне в МИД РФ. Документ будет передан украинской стороне сразу же после завершения подготовки. На Смоленской площади ожидают, что Киев направит Москве свои наработки одновременно с получением российского документа.

Лавров накануне заявлял, что для российской стороны предпочтительной площадкой для следующего раунда переговоров с Украиной был бы Стамбул. Глава киевского режима Владимир Зеленский в свою очередь сегодня заявил, что Швейцария рассматривается как локация для переговоров с Россией, передает издание «Страна.ua». По его словам, Киев согласен на «нейтральные площадки» – Турцию, Ватикан и Швейцарию.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube