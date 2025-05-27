«В Стамбуле очень хорошо»: Лавров выступил за проведение нового раунда переговоров с Киевом в Турции

Министр иностранных дел РФ Скргей Лавров заявил, что для организации второго раунда российско-украинских переговоров вновь обратился бы к Турции. «В Стамбуле очень хорошо», – подчеркнул он.

«Что касается второго раунда переговоров России и Украины, если вы спросите меня, я бы вновь обратился к нашим турецким друзьям. В Стамбуле очень хорошо», – сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с турецким коллегой Хаканом Фиданом, чьи слова приводит ТАСС.

Глава МИД Турции Хакан Фидан со своей стороны заявил о готовности Анкары оказать всевозможную поддержку в этом переговорном процессе. По его словам, Турция всегда готова предоставить площадку для продолжения переговоров Москвы и Киева. «Считаем это своей обязанностью для обеспечения мира на планете», – добавил Фидан.

Лавров в ответ заявил, что Россия признательна турецкой стороне за готовность продолжать содействие в урегулировании украинского конфликта. Он отметил, что успех мирных переговоров зависит от устранения первопричин конфликта.

Ранее СМИ сообщали, что Украина выступает за проведение второго раунда переговоров с Россией в Ватикане, а страны Запада выдвигают в качестве вариантов Ватикан и Женеву.

Лавров меж тем скептически отнесся к возможности проведения переговоров на территории Ватикана. «Представьте себе Ватикан как место проведения переговоров. Немножко это не элегантно, когда православные страны будут на католической площадке обсуждать вопросы, касающиеся устранения первопричин [конфликта]», – сказал глава МИД РФ (цитата по «Интерфаксу»). При этом Лавров напомнил, что «одна из первопричин – это курс на уничтожение Украинской православной церкви».

16 мая в Стамбуле состоялись первые с 2022 года прямые переговоры делегаций России и Украины. Стороны договорились провести обмен пленными по формуле «1000 на 1000», который завершился 25 мая. Кроме того, каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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