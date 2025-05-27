В МИД России раскрыли содержание готовящегося меморандума по Украине

Готовящийся Россией меморандум по Украине будет включать принципы и сроки урегулирования конфликта. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она добавила, что документ будет передан украинской стороне сразу же после завершения подготовки.

«Россия продолжает разработку проекта меморандума относительно будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как: принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, потенциальное прекращение огня на определенное время в случае достижения, подчеркну, соответствующих договоренностей», – заявила Захарова на брифинге.

По ее словам, как только меморандум будет подготовлен, он будет передан в Киев.

«Рассчитываем, что украинская сторона ведет такую же работу и направит нам свои наработки одновременно с получением российского документа», – сказала Захарова.

Представитель МИД РФ при этом отметила, что глава киевского режима Владимир Зеленский своими деструктивными заявлениями пытается «затруднить наметившийся мирный процесс», требуя ужесточить антироссийские санкции, «каждый день выпрашивая все больше и больше вооружений» и обвиняя Россию в якобы отсутствии стремления к миру.

«Те, кто хочет мира, не вынашивают планы о том, как бы еще больше в регион поставить вооружения, как бы посмертоноснее эти вооружения придумать и как бы ухудшить ситуацию, не давая тем наметкам или росткам, которые были сейчас заложены в Стамбуле, прорасти дальше», – подчеркнула Захарова.

Напомним, мирные переговоры делегаций России и Украины состоялись в Стамбуле 16 мая. Стороны договорились провести обмен пленными в формате «1000 на 1000», который завершился 25 мая. Кроме того, каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня, пропишет это в деталях.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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