российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 1 июня 2025, 13:22 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Буферная зона расширяется: в Сумской области ВС РФ взяли под контроль Алексеевку

Фото Минобороны РФ

Российские войска ведут наступление вглубь Сумской области Украины, продолжая создавать буферную зону безопасности в приграничных районах этого региона. Сегодня Минобороны РФ заявило о взятии под контроль села Алексеевка в Сумской области. Населенный пункт был освобожден в результате решительных действий подразделения группировки войск «Север», сообщается в сводке ведомства о ходе специальной военной операции.

Бойцы группировки также нанесли удары по скоплениям личного состава и техники трех механизированных, трех десантно-штурмовых, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны у Андреевки, Павловки, Могриц, Садков, Рыжевки, Корчаковки, Новой Сечи, Писаревки, Храповщины и Искрисковщины Сумской области. В результате уничтожены свыше 200 украинских боевиков, бронетранспортер, шесть автомобилей, пять орудий артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Напомним, накануне стало известно об установлении контроля ВС РФ над селами Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР.

Тем временем, на других направлениях спецоперации российская армия продолжает вскрывать оборону ВСУ. За прошедшие сутки противник потерял в общей сложности до 1440 боевиков и десятки единиц военной техники. Самые значительные потери ВСУ понесли в зоне ответственности группировки войск «Центр», которая продолжила продвижение в глубину обороны украинской армии и нанесла поражение 14 бригадам противника в районах населенных пунктов Шевченко, Полтавка, Разино, Муравка, Удачное, Димитров, Яблоновка, Красноармейск, Русин Яр, Ульяновка, Петровского и Алексеевка в ДНР.

Потери ВСУ составили более 510 военнослужащих, пять бронетранспортеров, из них три Sisu Pasi ХА-185 производства Финляндии и два М113 производства США, бронеавтомобиль HMMWV американского производства, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Помимо этого, разбиты радиолокационная станция обзора воздушного пространства 36Д6 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.

Вместе с тем, по сообщению Минобороны, ВС России поразили инфраструктуру военного аэродрома, предприятие по ремонту военной техники, цеха по производству ударных беспилотников и места их запуска, складыбоеприпасов, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ в 149 районах.

Силами ПВО сбиты семь управляемых авиабомб JDAM производства США и 100 беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Украина

Российская армия освободила еще два населенных пункта в зоне СВО / При отказе от мира Киев рискует потерять Одессу, Днепропетровск и Сумы / Власти Сумской области расширили зону принудительной эвакуации / При атаке украинских дронов по Курской области ранены 14 человек / Житель Белгородской области ранен в результате атаки ВСУ / При атаке дронов ВСУ ранен мирный житель Курской области / Небензя назвал условие для прекращения огня на Украине / Захарова подтвердила, что российская делегация отправится в Стамбул 2 июня на переговоры с Киевом

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,