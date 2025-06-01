Российские войска ведут наступление вглубь Сумской области Украины, продолжая создавать буферную зону безопасности в приграничных районах этого региона. Сегодня Минобороны РФ заявило о взятии под контроль села Алексеевка в Сумской области. Населенный пункт был освобожден в результате решительных действий подразделения группировки войск «Север», сообщается в сводке ведомства о ходе специальной военной операции.

Бойцы группировки также нанесли удары по скоплениям личного состава и техники трех механизированных, трех десантно-штурмовых, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны у Андреевки, Павловки, Могриц, Садков, Рыжевки, Корчаковки, Новой Сечи, Писаревки, Храповщины и Искрисковщины Сумской области. В результате уничтожены свыше 200 украинских боевиков, бронетранспортер, шесть автомобилей, пять орудий артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Напомним, накануне стало известно об установлении контроля ВС РФ над селами Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР.

Тем временем, на других направлениях спецоперации российская армия продолжает вскрывать оборону ВСУ. За прошедшие сутки противник потерял в общей сложности до 1440 боевиков и десятки единиц военной техники. Самые значительные потери ВСУ понесли в зоне ответственности группировки войск «Центр», которая продолжила продвижение в глубину обороны украинской армии и нанесла поражение 14 бригадам противника в районах населенных пунктов Шевченко, Полтавка, Разино, Муравка, Удачное, Димитров, Яблоновка, Красноармейск, Русин Яр, Ульяновка, Петровского и Алексеевка в ДНР.

Потери ВСУ составили более 510 военнослужащих, пять бронетранспортеров, из них три Sisu Pasi ХА-185 производства Финляндии и два М113 производства США, бронеавтомобиль HMMWV американского производства, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Помимо этого, разбиты радиолокационная станция обзора воздушного пространства 36Д6 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.

Вместе с тем, по сообщению Минобороны, ВС России поразили инфраструктуру военного аэродрома, предприятие по ремонту военной техники, цеха по производству ударных беспилотников и места их запуска, складыбоеприпасов, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ в 149 районах.

Силами ПВО сбиты семь управляемых авиабомб JDAM производства США и 100 беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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