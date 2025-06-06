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Пятница, 6 июня 2025, 14:29 мск

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ВС РФ за неделю освободили семь поселков в зоне спецоперации

Фото Минобороны РФ

Российские войска продолжают продвижение в глубину обороны противника. В период с 31 мая по 6 июня 2025 года ВС РФ взяли под контроль семь населенных пунктов в зоне СВО. Об этом сообщает Минобороны России.

Группировка войск «Север» в ходе наступательных действий освободила Алексеевку, Андреевку, Водолаги и Кондратовку в Сумской области. Бойцы Западной группировки войск зашли в населенный пункт Редкодуб в ДНР. Подразделениями группировки войск «Восток» в результате активных действий освобождены Новополь и Федоровка в ДНР.

За неделю потери киевского режима составили свыше 10 тысяч боевиков и наемников, 12 танков, 127 боевых бронированных машин, 317 автомобилей, 137 орудий полевой артиллерии, две пусковые установки РСЗО HIMARS и две MLRS, две боевые машины РСЗО «Град», 57 станций радиоэлектронной разведки, радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, уничтожены 69 складов боеприпасов и материальных средств.

Средствами ПВО за тот же период перехвачены три управляемые ракеты большой дальности «Нептун», две крылатые ракеты «Storm Shadow», три снаряда «Vampire», 18 управляемых авиабомб JDAM и восемь снарядов HIMARS, а также 1390 беспилотников самолетного типа, в том числе 509 вне зоны проведения СВО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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