Российские войска продвигаются к границе Днепропетровской области Украины на участке фронта шириной в 20 километров. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, это стало возможно после освобождения населенного пункта Федоровка в Донецкой Народной Республике.

«С освобождением Федоровки Вооруженные силы Российской Федерации подтвердили свои намерения выйти к административным границам Российской Федерации. Сразу хочу отметить, что от Новополя до Федоровки порядка 20 км. И весь участок фронта сейчас продвигается к границам Днепропетровской области», – пояснил Марочко в комментарии ТАСС.

Минобороны РФ сообщило сегодня об освобождении населенного пункта Федоровка в ДНР.

Донецк, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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