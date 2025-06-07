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Суббота, 7 июня 2025, 14:23 мск

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ВС РФ нанесли удары высокоточным оружием по предприятиям ВПК Украины

Фото Минобороны РФ

Российская армия нанесла удар по предприятиям ВПК Украины, а также пунктам сбора боевых дронов и складам боеприпасов. Тем временем, подразделения группировок войск ВС РФ продолжили продвижение в глубину обороны противника и заняли более выгодные рубежи и позиции.

«Сегодня ночью ВС РФ нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, пунктам технического обслуживания, ремонта вооружения и военной техники, а также складам боеприпасов ВСУ, – сообщили в Минобороны России. – Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены».

В ходе боев в зоне спецоперации киевский режим за последние сутки потерял свыше 1465 боевиков и наемников, 14 броневиков, 53 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, 16 станций РЭБ, две станции контрбатарейной борьбы, 14 складов боеприпасов и материальных средств.

Кроме того, в акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера противника.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 144-х районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО перехвачены 311 беспилотников самолетного типа, в том числе 140 вне зоны СВО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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