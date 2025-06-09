Российская армия продолжает продвижение в глубину обороны противника. На четырех направлениях в зоне спецоперации бойцы ВС РФ продвинулись вперед и заняли более выгодные рубежи и позиции. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и увеличили площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

На этом направлении ВС РФ также нанесли поражение формированиям бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петровское, Красноармейск, Димитров, Новоукраинка, Удачное и Муравка в Донецкой Народной Республике.

За последние сутки киевский режим потерял свыше 1350 военнослужащих, два танка, 18 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, уничтожены 10 складов боеприпасов.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО перехвачены управляемая ракета большой дальности «Нептун», две авиабомбы JDAM и четыре снаряда HIMARS, а также 212 беспилотников самолетного типа. Силами Черноморского флота уничтожены два безэкипажных катера.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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