Россия и Украина обменялись новыми группами военнопленных

Россия в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями вернула вторую группу российских военнослужащих, попавших в плен ВСУ. Взамен передана аналогичная численность украинских военнопленных. Об этом сообщает Министерств обороны РФ.

«В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена вторая группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ», – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

Напомним, 9 июня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена первая группа российских военнослужащих в возрасте до 25 лет.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube