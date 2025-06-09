Из украинского плена вернули первую группу российских военных до 25 лет

Минобороны России сообщило о начале обмена военнопленными возрастом до 25 лет.

Сегодня, 9 июня, первая группа российских военнослужащих до 25 лет возвращена в РФ в соответствии с российско-украинскими договоренностями в Стамбуле, отметили в ведомстве.

«Взамен передана аналогичная численность военнопленных ВСУ», – говорится в сообщении.

Сейчас российские военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

«Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», – заявили в ведомстве.

По итогам второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня стороны согласовали обмен всех на всех тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных, а также пленных младше 25 лет. Украина также в одностороннем порядке получит 6 тысяч тел погибших военнослужащих, которые были идентифицированы и хранились в заморозке.

Меж тем в субботу, 7 июня, Украина отказалась забрать доставленную к месту обмена в соответствии со стамбульскими договоренностями первую часть идентифицированных тел погибших в ходе СВО солдат ВСУ. Грузовики простояли у границы в Брянской области. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий начал публиковать списки тел украинских военных, от которых отказался Киев. Там есть имена и способ идентификации погибших, номера мешков с телами.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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