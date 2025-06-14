Российские войска освободили еще один населенный пункт в ДНР

Армия России взяла под контроль село Зеленый Кут в Донецкой народной республике. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции. Населенный пункт расположен западнее освобожденного на этой неделе поселка Алексеевка и в 3 километрах к востоку от границы с Днепропетровской областью.

Противника из Зеленого Кута выбили подразделения группировки войск «Центр». Бойцы ВС РФ при этом поразили формирования шести механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады и полка беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты, а также штурмовой бригады национальной полиции Украины у Разино, Димитрова, Красноармейска, Новопавловки, Алексеевки ДНР и Новоподгородного Днепропетровской области.

ВСУ потеряли на этом направлении до 520 боевиков, шесть боевых бронемашин, включая три бронеавтомобиля HMMWV производства США, восемь пикапов и четыре орудия полевой артиллерии.

В то же время группировки войск «Север» и «Восток» продвинулись в глубину обороны, «Западная» группировка заняла более выгодные позиции, а «Южная» группировка улучшила тактическое положение.

Минобороны оценивает совокупные суточные потери ВСУ на всех фронтах спецоперации в 1295 военнослужащих.

Вместе с тем оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение цехам производства ударных БПЛА и местам их хранения, складам боеприпасов. Кроме того, разгромлены пункты временной дислокации подразделений ВСУ, вооруженных формирований националистов и иностранных наемников в 148 районах.

Силами ПВО сбиты две управляемые авиабомбы JDAM производства США, 110 беспилотниковсамолетного типа, в том числе 63 вне зоны проведения специальной военной операции.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube