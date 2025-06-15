Минобороны подтвердило поражение НПЗ в Кременчуге, снабжавшего ВСУ

Минобороны России сообщило, что сегодня ночью нанесен групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу в городе Кременчуг Полтавской области, который снабжает топливом группировки ВСУ в Донбассе.

Для атаки ВС РФ использовали высокоточное оружие воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники.

«Цель удара достигнута, объект поражен», – отметили в ведомстве.

Ранее сегодня военкоры сообщали, что российские военные в ночь на 15 июня нанесли комбинированный удар по целям на Украине, применив ракеты «Кинжал» и «Калибр», а также беспилотники «Герань». Отмечалось, что «Герани» атаковали нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. После удара дронов на НПЗ возник сильный пожар. Как пишет тг-канал «Военный обозреватель», нефтеперерабатывающий завод практически уничтожен.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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