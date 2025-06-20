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Пятница, 20 июня 2025, 15:42 мск

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ВС России, освободив Московку, начали бои за Купянск

Российские войска, взяв населенный пункт Московка, начали бои за город Купянск Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Он уточнил, что после освобождения Московки армии РФ осталось менее 1 км до Купянска.

«С освобождением Московки можно говорить о том, что в целом начались бои за Купянск, поскольку данный населенный пункт, по сути, является пригородом Купянска», – сказал Марочко в комментарии ТАСС.

По его словам, российские силы начали подготовку для захода в северо-западную часть Купянска. После взятия Московки под контролем подразделений ВС РФ оказалась высота у Купянска, что позволяет контролировать часть города, что «сильно усложняет оперативно-тактическую ситуацию для украинских боевиков», рассказал Марочко. При этом давление на ВСУ идет и на других участках на подступе к городу, добавил он.

Об освобождении Московски Харьковской области Минобороны сообщило в пятницу, 20 июня.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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