Российские войска, взяв населенный пункт Московка, начали бои за город Купянск Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Он уточнил, что после освобождения Московки армии РФ осталось менее 1 км до Купянска.

«С освобождением Московки можно говорить о том, что в целом начались бои за Купянск, поскольку данный населенный пункт, по сути, является пригородом Купянска», – сказал Марочко в комментарии ТАСС.

По его словам, российские силы начали подготовку для захода в северо-западную часть Купянска. После взятия Московки под контролем подразделений ВС РФ оказалась высота у Купянска, что позволяет контролировать часть города, что «сильно усложняет оперативно-тактическую ситуацию для украинских боевиков», рассказал Марочко. При этом давление на ВСУ идет и на других участках на подступе к городу, добавил он.

Об освобождении Московски Харьковской области Минобороны сообщило в пятницу, 20 июня.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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