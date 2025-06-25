Российской армии осталось до Купянска менее километра

Российские военные за прошедшие сутки продавили оборону ВСУ на участке фронта Радьковка – Голубовка Харьковской области и продвинулись к Купянску. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в своем телеграмм-канале. По его словам, до пригорода Купянска российской армии осталось менее 1 километра.

Марочко также отметил, что на пути у ВС России на этом участке больше нет населенных пунктов, а вражеские позиции находятся на открытых участках. Российские подразделения ранее заняли в этом районе стратегические высоты, что ставит ВСУ в крайне невыгодное положение, добавил он.

Кроме того, военный эксперт сообщили о продвижении российских сил в городе Волчанске Харьковской области и его окрестностях. «Заняты новые рубежи и позиции в городской застройке, зачищено порядка 40 домовладений, под огневой контроль взят участок прибрежной зоны реки Волчья», – уточнил Марочко. Он добавил, что в районе Тихого российские бойцы продвинулись в лесистой местности и разгромили два опорных пункта ВФУ в районе Волчанских Хуторов.

Накануне Минобороны РФ сообщило в сводке о ходе СВО, что группировка войск «Север» нанесла удары по подразделениям механизированной бригады ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Окоп, Уды, Охримовка, Зеленое и Волчанск Харьковской области.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube