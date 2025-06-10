Российская армия продвинулась на Купянском направлении

Российские войска в ходе активных боевых действий на Купянском направлении расширили зону контроля на северо-востоке и юго-западе от села Фиголевка. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Вклинивание в оборону противника составило порядка 300 м на участке фронта шириной около 5 км. Заняты две лесополосы, уничтожены три опорных пункта противника», – написал он в своем телеграм-канале.

Марочко добавил, что участок трассы Красное Первое – Фиголевка практически весь перешел в серую зону.

Военный эксперт также сообщил, что ВСУ переходят в глухую оборону в районах Липцов и Волчанска Харьковской области. «Маневры и штурмы все больше сменяются на оборонительные действия», – отметил он, добавив, что противник по-прежнему активно использует артиллерию и БПЛА.

Минобороны РФ накануне сообщало, что группировка войск «Запад» поразила формирования двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Малеевки, Ольговки, Купянска и Изюмского Харьковской области и заняла более выгодные позиции.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube