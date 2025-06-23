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Понедельник, 23 июня 2025, 14:41 мск

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«Искандер» ударил по центру подготовки мобилизованных ВСУ – уничтожены до 100 боевиков

Скрин видео Минобороны РФ

Российские военные поразили центр подготовки мобилизованных военнослужащих ВСУ в районе города Сумы. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Ракетный удар по военному объекту наносился расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

В результате атаки уничтожено до 100 боевиков, а также до 14 единиц автомобилей и бронетехники ВСУ, в том числе иностранного производства.

Минобороны опубликовало кадры нанесения ракетного удара по противнику, снятые и беспилотника.

Ранее «Искандер» поразил командный пункт бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Святогоровка ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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